انتهاء اجتماع ثلاثي في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر رفيع المستوى عن انتهاء الاجتماع الثلاثي بالقاهرة الذي ضم الخليج 365 الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، على تمسك مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

كما أكد الخليج 365 الأمني المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة و المساعدات الإنسانية لقطاع غزه، وتمسك الخليج 365 المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميًا تشمل كل المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود.