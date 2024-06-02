وزير الدفاع الصيني: نعمل على تعزيز محادثات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الصيني دونغ جيون إن بكين تعمل على تعزيز محادثات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية بنهج مسؤول.

جاءت تصريحات وزير الدفاع أثناء إلقاء كلمة بشأن نهج الصين تجاه الأمن العالمي خلال حوار شانغريلا الـ21 الذي عقد في سنغافورة ، بحسب وكالة الانباء الصينية.

و قال دونغ إن الصين لم تقدم أبدا أسلحة لأي طرف في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تلتزم الصين بموقف عادل ومحايد، وتعمل مع المجتمع الدولي للدفع من أجل وقف إطلاق النار.

وقال الوزير إنه في قضايا، مثل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وأفغانستان وميانمار، سعت الصين بنشاط إلى التوصل إلى تسوية سياسية ومن ثم لعبت دورا بناء.

الدفاع الصيني: مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لبناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا

أكد وزير الدفاع الصيني دونج جيون، أن بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لحماية المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول، وبناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا بشكل مشترك.

وقال وزير الدفاع الصيني خلال كلمته بشأن نهج الصين تجاه الأمن العالمي، وذلك خلال حوار "شانجريلا" الـ21 بسنغافورة - إن الصين تقدر السلام والتناغم، وملتزمة بالسعي لتحقيق الأمن المشترك والمساواة والاحترام المتبادل والانفتاح والشمول، بالإضافة إلى حماية مصالحها الجوهرية.

وأضاف جيون - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأحد أن "بحر الصين الجنوبي يشهد استقرارا شاملا".. مؤكدا "أن جيش التحرير الشعبي سيتخذ إجراءات حازمة لكبح استقلال تايوان، وضمان عدم نجاح مثل هذه المؤامرات أبدا".