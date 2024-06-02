انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء أوكرانيا بعد هجمات روسية

ياسر رشاد - القاهرة - انقطعت الكهرباء في معظم أنحاء أوكرانيا، الأحد، بعد يوم من شن روسيا هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة.

وانقطعت الكهرباء في جميع مناطق أوكرانيا باستثناء 3 منها، بعد هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، السبت، على أهداف للطاقة مما أدى إلى إصابة 19 شخصا على الأقل.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء المملوكة للدولة في أوكرانيا "أوكرينرغو"، إن انقطاع الكهرباء أثر على المستهلكين الصناعيين والمنازل.

وأجبرت الهجمات الروسية المستمرة على شبكة الكهرباء الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة الحكومة على فرض قطع متكرر للتيار الكهربائي على مستوى البلاد.

ومن بين الضربات الأخيرة الأكثر أهمية، كان القصف الذي وقع في أبريل وألحق أضرارا بأكبر محطة للطاقة الحرارية في كييف، والهجوم الضخم الذي وقع في 8 مايو واستهدف منشآت توليد ونقل الطاقة في عدة مناطق.

وبعد قصف السبت، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الطائرات المسيرة الـ25 التي تم إطلاقها خلال الليل.

وأعلنت روسيا، الأحد، أنها سيطرت على قرية أومانسكي في منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا جزئيا.

وتركز الهجوم الروسي الجديد على منطقة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا، ولكن يبدو أنه يشمل اختبار الدفاعات الأوكرانية في دونيتسك إلى الجنوب، في حين يقوم أيضا بشن غارات في منطقتي سومي وتشرنيغيف الشماليتين.

وفي روسيا، أصيب 6 أشخاص في قصف على مدينة شيبيكينو في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، الأحد.

وأضاف غلادكوف أن مسؤولا محليا هو نائب رئيس منطقة كوروتشانسكي قتل من جراء "انفجار ذخيرة"، ولم يذكر تفاصيل.

وفي منطقة كورسك المجاورة، أصيب 3 أشخاص الأحد عندما أسقطت طائرة مسيرة عبوة ناسفة، بحسب القائم بأعمال الرئيس الإقليمي أليكسي سميرنوف.

وفي سياق متصل أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن النظام الأوكراني وداعموه يرفعون من وتيرة اعتداءاتهم باستهداف الأطفال والمدنيين في إقليم دونباس.

وقال ميروشنيك، الأحد إن هذه ليست الرسالة الأولي التي نقوم بإيصالها من أطفال دونباس، لدول العالم ممثلة بهيئة الأمم المتحدة دون أن يتغير شئ حتي الأن.

وأضاف أن روسيا، تأمل أن رسائل الأطفال للدول الصديقة قد يمكنها العمل على تغيير هذا الوضع ووقف هذا الإجرام المتمثل في نظام كييف وداعميه الذين يعملون على تدمير أوكرانيا بلدا وشعبا.

وكانت موسكو، استضافت أمس مؤتمرا بتنظيم من مفوضية حقوق الطفل الروسية لتسليط الضوء علي الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في منطقة دونباس جراء استهداف القوات الأوكرانية للأحياء المدنية في الإقليم، حيث بعث أطفال من دونباس رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لحثه على تفعيل الالتزام بالقوانين الدولية التي تؤكد على حماية الأطفال في مناطق الحروب والنزاعات.