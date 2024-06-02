شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: الحوار الوطنى يدعم الدولة فى جميع القرارات لحماية أمنها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد ضرورة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى إعلان الحوار الوطني دعم الدولة المصرية في جميع القرارات التي تتخذها من أجل حماية أمنها القومى خطوة مهمة تعكس اصطفاف الشعب المصري بكل أطيافه خلف الدولة والقيادة السياسية

وقال "محسب"، في تصريح خاص، إنه نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التى تنفذها دولة الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، وذلك باعتبار الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر،

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني رحب بعقد جلسات لمناقشة اتجاه الدولة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه، وآليات تنفيذ ذلك، حيث وعد مجلس أمناء الحوار أن تتم الجلسات بشكل علني وسيتاح للجميع فرصة التعبير عن رأيه، مؤكدا علي أهمية هذا الملف الذي يمس أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري.