خارجية إسرائيل توصي مواطنيها بعدم السفر لجزر المالديف بعد قرار المالديف بمنع دخول الإسرائيليين إليها

أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين اليوم بعدم السفر إلى جزر المالديف، بعد أن منعت حكومتها دخول من يحمل جوازات سفر إسرائيلية.

واوضحت وزارة الخارجية الاسرائيلية إن التوصية تشمل الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة. وأضافت في بيان "بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنهم إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة".