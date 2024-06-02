أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين اليوم بعدم السفر إلى جزر المالديف، بعد أن منعت حكومتها دخول من يحمل جوازات سفر إسرائيلية.
واوضحت وزارة الخارجية الاسرائيلية إن التوصية تشمل الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة. وأضافت في بيان "بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنهم إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إسرائيل توصي مواطنيها بعدم السفر لجزر المالديف بعد قرار المالديف بمنع دخول الإسرائيليين إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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