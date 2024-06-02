شركة "أرامكو" السعودية أطلقت عملية الطرح الثانوي للأسهمها العادية

أطلقت شركة "أرامكو" السعودية النفطية، عملية الطرح الثانوي للأسهم العادية في الشركة والتي تقدّر بنحو 12 مليار دولار، في خطوة من شأنها دعم موازنة الحكومة مع زيادة الإنفاق على مشاريع الإصلاح الاقتصادي الكبرى، بحيب وكالة "فرنس برس".

وبحسب الوكالة، كانت الشركة قد كشفت، يوم الخميس، عن خططها لبيع 1,545 مليار سهم في سوق الأسهم السعودية بسعر يراوح بين 26,7 و29 ريالاً سعودياً (7,12 إلى 7,73 دولارات) للسهم الواحد.

وأعلنت الشركة، في بيان الأحد، أن "هذا اليوم يمثّل بداية فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين داخل المملكة وخارجها، ما يتيح للمسؤولين قياس الطلب"، لافتةً الى أنه "من المقرر أن تستمر الاجتماعات مع المستثمرين من المؤسسات حتى الخميس المقبل، فيما ستُطرح نحو 10% من الأسهم للمستثمرين الأفراد اعتباراً من الاثنين. كما لفت إلى أنه سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي الجمعة وسيبدأ تداول الأسهم الأحد".

وأوضحت أن "نسبة السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من أسهم أرامكو ستنخفض من 82.19 في المئة إلى نحو 81.55 في المئة أو 81.48 في المئة بعد عملية بيع الأسهم الثانوية".

ومن المتوقع أن تمول أرباح "أرامكو" برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان المعروف باسم رؤية 2030، والذي يهدف الى تنويع اقتصاد المملكة المرتهن للنفط.