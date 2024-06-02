اغتيال مرشح في الانتخابات المحلية في غرب المكسيك

أعلنت النيابة العامة في المكسيك، أن "مرشحا في الانتخابات المحلية في غرب البلاد اغتيل قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع".

وأوضح مكتب المدعي العام المحلي، في بيان، أن "إسرائيل ديلغادو (35 عاما) المرشح لمنصب محلي في ولاية ميتشوكان قتل بالرصاص ليل السبت الأحد قرب منزله".

وبحيب وكالة "فرانس برس"، طغى العنف على الحملة الانتخابية، إذ قُتل ما لا يقلّ عن 25 مرشحا للانتخابات المحلية في هذا البلد الذي يُقوّضه عنف عصابات المخدرات، وهو أيضا أكبر شريك تجاري عالمي للولايات المتحدة.

وقد بدأ الناخبون المكسيكيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أول رئيسة في تاريخ أكبر دولة ناطقة بالإسبانية في العالم وحيث تُسجّل الأمم المتحدة ما بين تسع وعشر حالات قتل لنساء يوميا.