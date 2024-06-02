انتخاب سيدة الأعمال هالا توماسدوتير رئيسة لأيسلندا

أظهرت نتائج نهائية فوز سيدة الأعمال هالا توماسدوتير الأحد في الانتخابات الرئاسية في أيسلندا، متغلبة على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير.

وأقرّت ياكوبسدوتير بهزيمتها في وقت سابق من اليوم، وهنأت توماسدوتير، الرئيسة التنفيذية لـ"بي تيم" وهي منظمة عالمية غير ربحية شارك في تأسيسها رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون وترمي لتعزيز نهج في الأعمال يركّز على الإنسانية والمناخ.

ومنصب الرئيس في أيسلندا شرفي إلى حد كبير في البلاد التي تعتمد النظام الجمهوري البرلماني وحيث يؤدي دور الضامن للدستور والوحدة الوطنية. إلا أنه يحظى بصلاحية نقض التشريعات أو عرضها على الاستفتاء.

وحصدت توماسدوتير (55 عاما) 34,3 بالمئة من الأصوات متقدمة على ياكوبسدوتير (48 عاما) التي حصدت 25,5 بالمئة بعد تنحيها من رئاسة حكومة ائتلاف اليسار واليمين في نيسان لخوض انتخابات السبت.