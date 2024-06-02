أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن ثماني أعضاء في تحالف "أوبك بلاس" اتفقت على تمديد تخفيضاتها الطوعية لانتاج النفط لبضعة أشهر قبل الغائها تدريجيا. وأوضح بيان للوزارة، ان السعودية وروسيا والعراق والامارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اتفقت على "تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 2,2 مليون برميل يوميا" حتى أيلول 2024 ثم "سيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض، البالغة 2,2 مليون برميل يوميًا، تدريجياً، على أساس شهري، حتى نهاية أيلول من عام 2025".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة السعودية: ثماني دول أعضاء في اوبك بلاس تمدد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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