كرامي افتتح مركزاً رابعاً للرعاية الصحية الاولية: مهما حاولوا إلغاءنا بالسياسة لن يستطيعوا

افتتح رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي مركز الكرامة للرعاية الصحية الرابع في المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، لينضم الى مجموعة مؤسسات الكرامة للعمل الخيري والخدمات الصحية، وكان افتتح العام الماضي مركز الكرامة للرعاية الصحية الاولية في السويقة.

واثنى كرامي، خلال الإفتتاح، على "جهود من اشرف على تنفيذ هذا المشروع الرائد من رئيس مجلس الادارة والادارة وكل من ساهم معنا مادياً ومعنوياً، واخصّ بالشكر شخصا لا يرغب بالافصاح عن اسمه، لكنه يعني لي الكثير خصوصا لجهة وقوفه المعنوي الى جانب المؤسسات".

ولفت الى أن "هذا المشروع يتطابق مع ​سياسة​ تيار الكرامة للخدمات الصحية، والذي تمثّل النهج الذي اعتمده الرئيس الراحل عمر كرامي حين افتتح المستوصف الأول في العام ١٩٩٠، وحين سئل حينذاك عن الهدف قال: ليرفع عن المريض ذوي الامكانيات المحدودة الم المعاناة ويرفع من مستوى الطب الوقائي وليرفد الدولة ايضا ويرفع عنها عبء الانفاق. انتهى كلام الرئيس كرامي رحمه الله".

وأضاف "مهما حاولوا إلغاءنا بالسياسة او عبر العمل المؤسساتي لن يستطيعوا، والدليل هو افتتاحنا لرابع مركز رعاية صحية اولية بمواصفات عالية جداً، وباذن الله نلتقي العام القادم مع افتتاح لمركز جديد".