يزبك: جاهزون دائما في مساندتنا للحق والمظلومين في غزة وفلسطين وفي أي مكان

أكد رئيس الهيئة الشرعية لـ"حزب الله" الشيخ محمد يزبك، أننا "جاهزين دائما في مساندتنا للحق والمظلومين في غزة وفلسطين وفي أي مكان، لأن الإسلام فرض علينا ذلك، ونحن سنستمر في تقديم الشهداء والدم واننا على يقين بأننا منتصرون بإذن الله".

ولفت يزبك، خلال لقاء ثقافي نظمه "مركز الإمام الخميني الثقافي" في بعلبك، الى أن "هدفنا اليوم يجب أن يكون تأسيس الحضارة الاسلامية، وإجراء الأبحاث العلمية والدراسات في هذا المجال له أهمية كبيرة جدا، فالحضارة بدون العلم وبدون توليد النظريات العلمية مستحيل، والحوزة العلمية بالدرجة الاولى معنية بتوليد هذه النظريات العلمية والفكرية لتأسيس الحضارة".

ورأى أنه "يجب ألا نعيش في الماضي، بل يجب أن نتطلع إلى المستقبل، وإذا أردنا أن نمهد للامام الحجة (عج)، يجب أن نشعر أن على عاتقنا تقع مسؤولية توليد النظريات الاسلامية الحضارية في المجالات الحياتية كافة" .