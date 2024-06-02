اخبار العالم

العاهل الأردني يهنئ أمير الكويت بمناسبة تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  

بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تعيينه صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد .

وأكد العاهل الأردني وفقا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعميقها وتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة، تحقيقا لمصالح البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية .

 

كما هنأ الملك عبدالله الثاني في برقية مماثلة صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه وليا للعهد في دولة الكويت، متمنيا له التوفيق في خدمة الكويت وشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة لمشعل الصباح .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا