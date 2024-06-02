تعرف على السيرة الذاتية لولي العهد الكويتي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة -

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت أمرًا أميريًا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

السيرة الذاتية لولي العهد الجديد

ولد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 15 مارس 1953، وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت في 1977.

التحق بوزارة الخارجية من 1978 إلى 1983 بدرجة ملحق دبلوماسي، وعمل في الإدارة السياسية قسم الشؤون العربية، وعمل مع الخليج 365 الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 1983 حتى 1989.

في عام 1992 عُين مديرًا لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية. في عام 1989 عين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائبًا لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية. وعمل سفيرًا للكويت لدى السعودية ومندوبًا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998.

وفي عام 1998 تولى رئاسة جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، وفي 2007 أُعيد تعيينه بنفس المنصب.

شغل وزيرًا للشؤون الاجتماعية في عام 2006، ومن ثم وزيرًا للإعلام في الفترة من 2007 إلى 2009. وفي الفترة بين عامي 2011 و2017، تسلّم حقيبة الخارجية وعُين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

تم تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء خلال الفترة من 19 نوفمبر 2019 إلى 24 يوليو 2022.

الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، متزوج من الشيخة عايدة سالم العلي الصباح، ولديهما الشيخة الجوهرة والشيخ خالد.

والدته الشيخة موزة الأحمد الجابر الصباح. وله 8 من الأشقاء والشقيقات هم الشيخ أحمد الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق، والشيخة فايزة الخالد الحمد الصباح، والشيخة حياة الخالد الحمد الصباح، والشيخ حمد الخالد الحمد الصباح، والشيخة إيمان الخالد الحمد الصباح، والشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ محافظة الأحمدي.

يؤدي اليمين الدستورية

أدى ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.