فياض عن زيارة سوريا: تأتي بإطار دعوة رسمية وتدل على رغبة لإعادة توطيد العلاقات بيننا

اشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في تصريح تلفزيوني عن زيارة سوريا، الى انها "تأتي بإطار دعوة رسمية لاجتماع اللجنة التي تنسق في ملف المياه المشتركة، كما أنها نوع من التقدير لعدد كبير من الملفات المشتركة وتدل على رغبة لإعادة توطيد العلاقات بيننا".

ولفت فياض الى ان المبعوث الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين سبق وقال إن عقود استجرار الغاز والكهرباء من الاردن ومصر جزء لا يتجزأ من الحلول الضرورية للبنان، لكنه ربطها بضرورة وضع حد للتوتر على الحدود الجنوبية.