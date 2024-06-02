"أ ف ب": مقتل ثلاثة موظفين حكوميين وجندي في النيجر بهجوم مسلح

أفادت مصادر رسمية ومحلية في النيجر، لوكالة "فرانس برس"، بـ"مقُتل ثلاثة موظفين حكوميين وعسكري كان برفقتهم الأربعاء في جنوب شرق النيجر خلال هجوم شنه مسلحون أتوا من نيجيريا المجاورة".
وكشف الجيش، في بيان، ان "الأربعاء الماضي، هاجم مسلحون من نيجيريا سيارة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص"، مؤكداً أن "المهاجمين فروا بعد ذلك نحو نيجيريا".
وشهدت منطقة ديفا التي تحمل عاصمتها الاسم نفسه هجمات دامية منذ العام 2015 شنها مقاتلو بوكو حرام و"داعش" في غرب إفريقيا (إيسواب).
وتقع بحيرة تشاد المترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة التي تشكل بعضها معاقل للجماعات المسلحة، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.
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