الدفاع المدني: إنقاذ مواطن كان يواجه خطر الغرق مقابل شاطئ الدامور

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ مواطن كان يواجه خطر الغرق مقابل شاطئ الدامور. وقد عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له وتم التأكد من أنه بحال صحية جيدة.

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