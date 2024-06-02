معلومات الـLBCI: بركات ترك رهن التحقيق الموقوفين في قضية الطحين المنتهية صلاحيته

أفادت معلومات الـ"LBCI" بأنّ النائب العام الاستئنافيّ في البقاع منيف بركات ترك رهن التحقيق الموقوفين جميعهم، في قضية الطحين المنتهية صلاحيته. وأوضحت أنّ ذلك بناء على اشارة المدعي العام التمييزيّ القاضي جمال الحجار وتعليماته.
وأكّدت المعلومات أنّه أحال الملف من أمن الدولة إلى شعبة المعلومات وذلك في انتظار صدور نتائج العينات وتحليل وتفريغ داتا الاتصالات للادعاء.
كما أكّدت أنّ بركات قد استنزف المهلة القانونية للتوقيف في جرم تترواح عقوبته بين ٣ أشهر وسنة بموجب قانون حماية المستهلك.
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