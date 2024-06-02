أبو حسن: الاستعصاء الرئاسي وواقع الجنوب والنزوح السوري هي ملفات تستلزم سلطة قوامها رئيس الجمهورية

أشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "الكتلة تجول على الاطراف لخلقِ أرضية مشتركة انطلاقا من نقاط عدة: أولها فصل الرئاسة عن غزة والجنوب والتزام اتفاق الطائف والقواعد الدستورية والتسليم بواقعِ التوازنات في المجلسِ النيابي".

ورأى أبو الحسن، أن "الاستعصاء الرئاسي وواقع الجنوب والأزمة الاقتصادية والنزوح السوري ملفات تستلزم سلطة في لبنان قوامها رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "لا حل إلا بالتشاور".