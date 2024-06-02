ابي رميا: لودريان عائد الى لبنان قبل آب وهو غادر مع نفحة إيجابية لن تترجم

اشار النائب سيمون أبي رميا الى ان المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان عائد الى لبنان قبل آب وهو غادر مع نفحة إيجابية بعد ما سمعه كالفصل بين الرئاسة وغزة، وقبول بعض المعارضة بالتشاور لكن الإيجابية لن تترجم.

واوضح أبي رميا في حديث تلفزيوني بان لودريان سمع من الثنائي أن التطورات قد تكون لصالح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لكنه يتحفظ على هذا الرهان، وسيلتقي المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين وهو يعوّل على حراك الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتكتل "الاعتدال الوطني".