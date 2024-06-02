ترامب يحصد 1.3 مليون متابع بعيد انضمامه لتيك توك

ابوظبي - سيف اليزيد - حصد حساب المرشح الرئاسي الأميركي الرئيس السابق دونالد ترامب على تطبيق "تيك توك" 1.3 مليون متابع اليوم الأحد، وذلك في غضون ساعات من انضمام الملياردير الجمهوري إلى منصة التواصل الاجتماعي.

من شأن هذه الخطوة، التي اتخذها ترامب أمس السبت، أن تساعده في الوصول إلى الناخبين الشبان خلال محاولته الفوز بفترة رئاسية جديدة والعودة إلى البيت الأبيض.

يخوض ترامب سباقا محتدما مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وتملك حملة بايدن الانتخابية حسابا بالفعل على تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي.

ونشر ترامب مقطع فيديو، على حسابه على تيك توك مساء أمس السبت، ظهر فيه وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال في نيوارك بولاية نيوجيرزي.

وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب إن الحملة لن تترك جبهة إلا وطرقتها للتنافس وأضاف "يمثل هذا (نوعا من) التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنا الذي يستخدم محتوى مؤيدا لترامب ومناهضا لبايدن".

ومنعت المحاكم محاولة ترامب حظر تيك توك عندما كان رئيسا.

ولترامب وجود نشط بالفعل على منصات أخرى للتواصل الاجتماعي. إذ لديه أكثر من 87 مليون متابع على منصة "إكس" (تويتر سابقا) وما يتخطى سبعة ملايين على منصته الخاصة (تروث سوشيال) التي ينشر عليها يوميا تقريبا.