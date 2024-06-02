رجال أعمال والأرباح للحوثيين

كشف مصدر يمني معلومات سرية عن شركات تابعة لقيادات حوثية من الصف الأول تعمل لهم بأسماء أشخاص آخرين، وقال إن الشركات الاستثمارية التابعة لعدد من قيادات الصف الأول التابعة للميليشيا أهمها شركات واستثمارات محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، حيث إن زوجته هي شقيقة زيد الشرفي، والذي يقوم بإنشاء عدد من الشركات تعمل لصالح الميليشيا الحوثية.

مؤكدًا أن هناك قرابة 40 شخصًا يعملون في إدارة بعض الشركات يستغلون أسماء رجال أعمال ونسبها للشركات، بينما في الحقيقة تبعيتها لقيادات حوثية.

نشاط الفترة الأخيرة

وبين المصدر أن من هذه الشركات: شركة «يمن كرود للتجارة والخدمات النفطية»، وشركة «مستر أويل للتجارة والاستيراد»، التي تأسست عام 2018، وتعمل لصالح الميليشيا الحوثية في مجال الخدمات النفطية والغاز، وعملت الشركة لفترة في تجارة النفط، ولم يرصد لها نشاط خلال الفترة الأخيرة «قد تكون توقّفت عن العمل».

وشركة «ستار بلاس للصناعات الدوائية»، التي تأسست عام 2020 كإحدى شركات الميليشيا الحوثية ولا يقتصر نشاطها على الأدوية إنما يدخل في أنشطة مشبوهة.

حظر المعاملات التجارية

وأشار المصدر إلى أنه في 6 ديسمبر عام 2022 أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب تعميمًا موجهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في اليمن بتجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع 12 شركة مدرجة في القوائم السوداء، بينها 3 شركات لزيد بن علي الشرفي.

12 شركة مدرجة في القوائم السوداء

1 - شركة «سام أويل للتجارة والخدمات النفطية» صدام بن أحمد بن محمد الفقيه، وزيد بن علي بن يحيى الشرفي.

2 - مؤسسة «الزهراء للتجارة والتوكيلات» نبيل بن عبدالله بن علي الوزير.

3 - شركة «فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية» إسماعيل بن إبراهيم الوزير، وقصي بن إبراهيم الوزير.

4 - «سلم رود للتجارة والاستيراد» زيد بن علي بن يحيى الشرفي.

5 - «أبكر للخدمات النفطية» عبدالله بن أبكر عبدالباري.

6 - «الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة» صدام بن أحمد بن محمد.

7 - «أويل» زيد بن علي بن يحيى الشرفي.

8 - «أبوت للتجارة المحدودة» علي أحمد دغسان.

9 - «الذهب الأسود» علي بن ناصر قرشة.

10 - «مجموعة العوادي التجارية» زيد زيد العوادي وشركاؤه.

11 - «الحمّادي للتجارة والتبريد المحدودة» علي محمد مكرد الحمادي.

12 - «أتلاتنك أويل لاستيراد المشتقّات النفطية» أحمد محمد صالح البيضاني.