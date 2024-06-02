بلينكن يهاتف نظيريه المصري والأردني حول غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - هاتف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت 1 يونيو 2024 ، نظيريه المصري سامح شكري ، والأردني أيمن الصفدي ، وذلك بعد المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن حول حرب غزة .

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً يوم الأول من يونيو الجاري، من السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين بحثا المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بايدن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود الوساطة التي تضطلع بها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين بحثا مختلف جوانب الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة، حيث شدَّد الوزير شكري على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع.

هذا، واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

بلينكن يهاتف الصفدي

بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتفاصيل المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، السبت، تلقت الأناضول نسخة منه، جرى خلاله أيضا توافق في وجهات النظر حول صفقة تبادل بين فصائل المقاومة بالقطاع الفلسطيني وإسرائيل، والتي تجري بوساطة قطرية مصرية أمريكية..

وذكر البيان أن الوزيرين، بحثا "الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة والتوافق على صفقة تبادل عبر المفاوضات التي تجري بجهود مصرية وقطرية وأمريكية".

وأكد الصفدي على "ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من توزيعها، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ووضع بلينكن نظيره الأردني في تفاصيل المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس (الجمعة)، لإتمام صفقة تبادل بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية، وفق البيان ذاته.

وأشار الصفدي إلى أن بلاده تدعم الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل "بأسرع وقت ممكن".

وشدد على "ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ويضمن عودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة".

المصدر : وكالات