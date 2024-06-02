ماكرون يرحب بمقترح وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت 1 يونيو 2024، بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعياً لإنهاء الحرب بهدف تحقيق "سلام دائم".

وقال ماكرون في منشور باللغات العربية والعبرية والإنجليزية عبر منصة إكس إننا "ندعم اقتراحا أعلنته الولايات المتحدة لاتفاق شامل، كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لتحقيق السلام والأمان للجميع".

وطالب بـ "الإفراج عن الرهائن، ووقف دائم لإطلاق النار بغزة بهدف العمل من أجل تحقيق السلام، والتقدم في تطبيق مبدأ حل الدولتين".

وأمس الجمعة، زعم الرئيس الأمريكي تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وحث بايدن حماس على قبول المقترح، كما حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، على "تجنب الضغوط من أعضاء ائتلافه الحاكم الذين يعارضون المقترح".

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن الذي أدلى به في البيت الأبيض، قال مكتب نتنياهو، إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

فيما قالت حماس في بيان، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

المصدر : وكالات