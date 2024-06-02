المشدد 5 سنوات لعامل اعتدى جنسيًا على خالته في الوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات على عامل اعتدى جنسيًا على خالته بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ما نتج عنه حمل سفاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي رئيس المحكمة وعضوية المستشار أشرف أبوليلة نائب رئيس المحكمة والمستشار مصطفى الجاحر عضو المحكمة وأمانة سر عليان جامع و وائل عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 1979 لسنة 2023 جنايات مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من مستشفى الفرافرة بوصول " أميرة . أ .ش " 17 عامًا ، مصابة بجرح في البطن بعد أن قامت بفتح بطنها بالمنزل للتخلص من حملها سفـاحا من نجل شقيقتها المتهم " محمد . ش . ض " 24 عامًا - عامل.

وتوصلت تحريات النقيب خالد عاطف معاون مباحث مركز شرطة الفرافرة إلى أن المتهم " محمد . ش . ض " أقام علاقة آثمة مع خالته المجني عليها " أميرة . أ . ش " 17 عامًا نتج عنها حملها سفـاحا وقررت المجني عليها التخلص من الحمل فقام بشراء سلاح أبيض " مشرط " وحقنة بنج وقامت بإحداث إصابتها للتخلص من الجنين وأثناء ذلك صرخت مما أدى إلى دخول أهليتها عليها في غرفتها وقاموا بنقلها إلى مستشفى الفرافرة .