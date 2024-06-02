متحدث الوزراء يكشف عن خطة الحكومة لسد العجز في أعداد المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التعليم، لبحث إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية.

وبشأن تعيين المعلمين، أضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التربية والتعليم عرض الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة 5 سنوات، مُوضحاً أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزاً وذلك في أكتوبر 2023.

وفيما يتعلق بالدفعة الثانية من مسابقة تعيين المعلمين، أوضح الحمصاني أن عدد من اجتاز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بلغ 20866 مُعلماً ومُعلمة، مُشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال إجراءات اجتياز التدريبات ذات الصلة، فيما يتم الآن استكمال اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعدد 11144 معلم فصل، وعدد 18886 معلم مادة، وفي انتظار موافاة الوزارة بنتيجة اختبارات الدفعة الثالثة

وحول سد العجز في المعلمين بالحصة، صرح متحدث مجلس الوزراء قائلا: بالتنسيق مع وزارة المالية، يتم الاستعانة بعدد 50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنوياً لسد عجز المعلمين.

وبشأن موقف معلمي الخدمة العامة، نوه أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير عدد 15000 مُعلمة خدمة عامة، حيث تم سد العجز من خلال الاستعانة بعدد 14530 معلمة خدمة عامة من خريجي كليات التربية، مع إمكانية مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز 3 سنوات.