شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليار جنيه لتنمية جنوب سيناء فى خطة التنمية 24/25.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى سيناء باهتمام كبير، وانعكس ذلك على ما تخصصه من استثمارات سنويا بخطة التنمية لتنفيذ مشروعات فى شتى المجالات لتحفيز مناخ الاستثمار، حيث خصصت الحكومة بخطة التنمية لعام 2024/2025، استثمارات بنحو 10.4 مليار جنيه لإقامة مشروعات تنموية وإنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء تجمعات زراعية وتنموية، وتطوير المستشفيات والمدارس بالإضافة لرصف الطرق.

وخصصت الحكومة فى خطة عام 2024/2025 لتنمية محافظة جنوب سيناء نحو 4.2 مليار جنيه، تموّل الخزانة العامة منها 83.3 بنحو 3.5 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 23.7 %، يليه قطاع الخدمات الصحية بنسبة 21.8 %، ثم قطاعا المياه والخدمات الأخرى بنسب 16.75 % و16.7 % على الترتيب، وحددت الحكومة فى خطتها أهم البرامج التنموية، المستهدف تنفيذها فى المحافظة خلال عام الخطة.