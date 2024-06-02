شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مناقشة الحوار الوطنى تحويل الدعم العينى لنقدى يعزز الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى مناقشة تحويل النقد العينى إلى نقدى تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وضمان وصول الدعم لمستحقيه بفعالية أكبر.

وأوضح النائب أحمد نويصر، أن التحول إلى الدعم النقدى يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للأسر المستفيدة حرية أكبر فى اختيار احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها، موضحا أن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى سيساهم فى تقليل الفاقد والهدر فى الموارد، ويعزز من كفاءة توزيع الدعم الحكومى، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى.

وتابع النائب أحمد نويصر أن هذه الخطوة ستساهم فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه، وأن هذه المناقشات تأتى فى إطار التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدعم النقدى يعد أداة فعالة لتحقيق تلك الأهداف، مشددا على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بشكل يحقق الفائدة القصوى للمواطنين.

وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن هذه المناقشات تهدف إلى وضع روشتة متكاملة للاقتصاد وما سيكون عليه فى الفترة المقبلة، وضبط ميزان المدفوعات، وجعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة لتحمل أى صدمات، والوصول بمصر إلى الرشادة الاقتصادية، وإنهاء العجز فى الموازنة.