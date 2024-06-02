استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية: 55% من الإسرائيليين يؤيدون توسيع المواجهة مع حزب الله بعد إبرام صفقة التبادل

كشف استطلاع أجرته هيئة البث الإسرائيلية، أن "55% من الإسرائيليين يؤيدون توسيع المواجهة مع حزب الله بعد إبرام صفقة التبادل".

وكان قد زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من الحدود الشمالية، أننا "قتلنا 320 من حزب الله وفي حال واصلوا سنصعد حدة ضرباتنا".

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن "حزب الله يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي، ويوجه لهم رسائل تقضي بـ"يا مستوطني الشمال لن يبقى لكم بيوت تعودون إليها".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "حزب الله يقوم باختراق هواتف رؤساء بلديات في الشمال الإسرائيلي".

ويشار إلى أنه في التاسع من الشهر الماضي، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن يونا ياهف، رئيس بلدية حيفا بالشمال الإسرائيلي، "دعوته إلى تجهيز أو استخدام الهواتف الأرضية وتخزين دواء وطعام ومن قبلها تجهيز الملاجئ والمخابئ تخوفا من اندلاع حرب في الشمال الإسرائيلي".