إخماد حريق طال مساحات حرجية شاسعة في مجد المعوش

تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهودٍ مضنية استمرّت منذ الساعة ١٥:٥٠ ولغاية الساعة ١٨:٢٠ من تاريخ اليوم من إخماد حريق شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية وأخرى مثمرة في مجد المعوش - الشوف.
وذكر الدفاع المدني، أن "العناصر واجهوا صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران التي اندلعت في نقاط متعددة من مختلف الجهات وقد ساهمت سرعة الرياح بانتشارها، إلا أن تضافر جهود العناصر أسهم في تطويق الحريق واخماده من كافة الجهات".
وأكد أن "العناصر سيواظبون على التواجد في تلك البقعة الجغرافية للمراقبة والتدخل الفوري في حال تجدد النيران علماً بأنه قد تم تبريد رقعة الحريق جيداً منعاً من تجدده".
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