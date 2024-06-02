حزب الله: استهداف المواقع الاسرائيلية في زبدين والسماقة والرمثا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 من عصر يوم الأحد 02-06-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‏‎07:08‎‏ من عصر يوم الأحد 02-06-2024، ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏‏

واعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:03 من عصر يوم الأحد 02-06-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.