مستشفى تولين الجامعي في أميركا عيّن الدكتور جميل برجي رئيساً لقسم جراحة القلب

عيّن مستشفى تولين الجامعي- نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور جميل برجي رئيساً لقسم جراحة القلب والصدر، حيث سيقوم بإنشاء قسم لجراحة القلب والصدر لديه إضافة إلى كونه أستاذا محاضرا في الجراحة ورئيس قسم جراحة القلب والصدر لدى المستشفى.

وتقدمت لجنة "رواد لبنان" من برجي بالتهنئة في "مسيرته الطبية الرائدة التي أصبحت تمتاز بسلكٍ مِن التهذيبِ والأمانةِ والرِّفقِ بالمحتاجِ".

يشار الى أن برجي ينحدر من بلدة أميون- الكورة، وعاد في العام 2018 إلى لبنان حيث أجرى أول عملية زرع رئتين وأول عملية استئصال باطنة رئوية، مما أدى إلى إنشاء برنامج جراحي لأمراض الرئة في المرحلة النهائية في الجامعة الأميركية في بيروت، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية".