أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على قصف العدو الإسرائيلي لبلدة الخيام بقذائف المدفعية استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024، مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية رداً ‏على قصف العدو الإسرائيلي لبلدة الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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