مساعد لنتانياهو: خطة بايدن بخصوص غزة ليست اتفاقا جيدا لكن إسرائيل تقبلها

أكد كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي للسياسة الخارجية أوفير فولك أن إسرائيل قبلت اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب في غزة تدريجيا والذي يدفع به الرئيس الأميركي جو بايدن حاليا، لكنه وصف الاتفاق بأنه معيب وبحاجة إلى مزيد من العمل.

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اوضح أوفير فولك إن اقتراح بايدن هو "صفقة وافقنا عليها - إنها ليست اتفاقا جيدا لكننا نريد بشدة إطلاق سراح الاسرى، جميعهم". وتابع "هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل عليها"، مضيفا أن الشروط الإسرائيلية، بما في ذلك "الإفراج عن الاسرى وتدمير حماس باعتبارها منظمة إرهابية ترتكب إبادة جماعية لم تتغير".

وأكد فولك مجددا موقف نتانياهو قائلا "لن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم قبل تحقيق جميع أهدافنا".

وأعلن بايدن يوم الجمعة ما قال إنها خطة من ثلاث مراحل طرحتها حكومة نتانياهو لإنهاء الحرب. وكان دعم بايدن في البداية للهجوم الإسرائيلي قد فتح الباب للتنديد العلني بسبب عدد القتلى المدنيين المرتفع للعملية.

وذكر بايدن إن المرحلة الأولى وفقا للاتفاق المقترح تتضمن هدنة وإعادة بعض الاسرى الذين لا تزال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" تحتجزهم، وبعدها يتفاوض الجانبان على وقف الهجمات لفترة غير محددة في المرحلة الثانية التي يتم فيها إطلاق سراح الاسرى المتبقين على قيد الحياة.