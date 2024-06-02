شولتس مرحباً باقتراح بايدن: هناك احتمال ملموس لإنهاء الحرب في غزة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بوجود احتمال ملموس لإنهاء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك بناءً على آخر مقترحات التفاوض التي تم طرحها.

وذكرت الحكومة الألمانية اليوم بأن شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رحب فيه شولتس بمسودة الاتفاق التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أول أمس الجمعة.

واوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إن "الحكومة الألمانية تنضم إلى نداء واشنطن الذي مفاده أنه يجب على حركة حماس أن تضع حدا لأنشطتها القاتلة وإطلاق سراح الاسرى- من خلال العرض الإسرائيلي، يوجد الآن احتمال ملموس لإنهاء القتال وإنهاء الحرب".

وأضاف هيبشترايت أن شولتس ناشد نتانياهو خلال الاتصال الهاتفي مواصلة العمل على تحسين الإمدادات الإنسانية والرعاية الصحية لسكان القطاع الساحلي المحاصر.

يذكر أن بايدن كشف في إعلان مفاجئ مساء الجمعة عن مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح الاسرى. وأفادت التصريحات الصادرة عن الجانب الأميركي بأن إسرائيل وافقت على هذه المسودة بالفعل.

وقال الرئيس الأميركي إن الخطة الجديدة تشمل ثلاث مراحل من خفض التصعيد، وتنص في الأساس على هدنة، تصبح دائمة وانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل أيدت المقترح، الذي تم التوصل إليه بمساعدة مفاوضين أميركيين ومصريين وقطريين، وتم بالفعل إرسال الخطة لمفاوضين من حماس.