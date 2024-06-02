هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب وقدر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا

افادت هيئة البث الإسرائيلية بان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب، وقدر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان نتانياهو أخبر الائتلاف أن بايدن لم يعرض الشروط الحقيقية التي وافقت عليها إسرائيل.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين بان مخاوف ألا يوافق نتانياهو على الاستمرار بالصفقة بسبب قلقه على مستقبله السياسي.