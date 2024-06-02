افادت هيئة البث الإسرائيلية بان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب، وقدر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان نتانياهو أخبر الائتلاف أن بايدن لم يعرض الشروط الحقيقية التي وافقت عليها إسرائيل.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين بان مخاوف ألا يوافق نتانياهو على الاستمرار بالصفقة بسبب قلقه على مستقبله السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب وقدر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.