أربعة قتلى بهجوم نفذه مجهولون في النيجر

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل ثلاثة موظفين حكوميين وعسكري كان برفقتهم في جنوب شرق النيجر خلال هجوم شنه "مسلحون"، حسبما أفادت به اليوم الأحد مصادر رسمية ومحلية.

وقال الجيش، في بيان من دون تحديد هوية الضحايا "هاجم مسلحون سيارة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص".

وأفادت مصادر محلية بأن الضحايا موظفون حكوميون وجندي كان يرافقهم خلال مهمة في منطقة ديفا (جنوب شرق البلاد).

وشهدت منطقة "ديفا" التي تحمل كبرى مدنها الاسم نفسه، هجمات دامية منذ العام 2015 شنها متشددون من بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابيين.

وأكد الجيش أنّ المهاجمين "فروا بعد ذلك".

وتطل منطقة "ديفا" على بحيرة تشاد.

وتقع بحيرة تشاد، مترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة، التي يشكل بعضها معاقل للجماعات الإرهابية، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.