شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: لم يكن فى مقدور إسرائيل تغطية الحقيقة فى ظل وجود السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إنْ كانت الفضائيات تأتي بالحقائق والصور الكاملة والأخبار مباشرةً، قبل أن نقوم من مقامنا، فإن السوشيال ميديا، تمكنت من الإتيان بها قبل أن يرتدَّ إلينا طرفُنا.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن السوشيال ميديا استطاعت أن تفعل الأفاعيل في حرب غزة فلم يكن في مقدور إسرائيل أن تغطى عين شمس الحقيقة بغربال الأكاذيب والادعاءات الزائفة والقصص المختلفة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل السوشيال ميديا الواسع والكبير والكاشف لكثيرٍ من الصور والقصص والحكايات.

وشدد على أن السوشيال ميديا انتشارها وتأثيرها غير محدود، لأنها تفضح الممارسات وتكشف الأفعال وتظهر تواً وفي الحال ماكنا نعتقد إمكانية كتمانه والتستر عليه.