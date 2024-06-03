القناة 12 الإسرائيلية: سياسيون يرون وجوب وقف الحرب وإبرام صفقة حتى لو بقي السنوار بالحكم في هذه المرحلة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين بمجلس الحرب، أننا "ندرس اقتراحا بعدم انتظار رد حماس واتخاذ خطوات استباقية، وهذه الخطوات الاستباقية تهدف لضمان قدرة التوصل إلى صفقة".

وذكرت القناة، أن "مسؤولين بمجلس الحرب عبروا عن خشيتهم من تضرر مساعي التوصل لصفقة خلال انتظار رد حماس"، لافتةً الى أن "سياسيين يرون وجوب وقف الحرب وإبرام صفقة حتى لو بقي السنوار بالحكم في هذه المرحلة"، معتبرة أن "عرض الصفقة الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن هو نفس العرض الإسرائيلي".

يذكر أن يحيى السنوار هو رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، من مواليد عام 1962، اعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، ثم انتخب رئيسا للحركة في القطاع عام 2017 ومرة أخرى عام 2021.

ومنذ أيام، ذكر مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 أور هيلر أن الواقع لا يشير إلى تقديم يحيى السنوار تنازلات حتى الآن"، مؤكدا أن "نتانياهو أيضا لا يريد التوصل لصفقة تبادل أسرى"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية.