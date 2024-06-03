وزير العدل اكد بان 36 بالمئة من المساجين في لبنان سوريين: التمدّد السوري يهدّد وجود الدولة اللبنانية

اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري بان ما حصل في مجلس الوزراء هو مناقشات حول الوفد الذي سيذهب الى سوريا، ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر.

ولفت الخوري في حديث تلفزيوني، الى ان أوروبا هي هدف النازح ولبنان ليس الا بلد عبور، وموقف أوروبا واضح بشأن بقاء النازحين السوريين ولكن هذا لا يمنع الحكومة اللبنانية من الإصرار على موقفها. وشدد على ان التمدّد السوري يهدّد وجود الدولة اللبنانية وأنا أدعو لتطبيق القانون لأنه الطريق الوحيد الذي يوصلنا الى الحلّ.

واشار الى ان تركيا ليست على تواصل مع سوريا مع ذلك هي "تتصرّف" بشأن ملف النزوح السوري، وكلامي هذا لا يعني عدم التواصل مع الدولة السورية. وكشف بان 36 بالمئة من المساجين في لبنان سوريين، ومن الممكن تسليم بعض المساجين مع الدولة السورية.

واكد بانه لا يمكن أن أغيّر مسار القانون والحق، وكل الإرتكابات التي حصلت من قبل إسرائيل على أراضي لبنان يجب أن تُحاسب عليها.

واعتبر وزير العدل بان إستمرار الفراغ الرئاسي يشكل متاعب كثيرة، وبرأي يجب أن يُعدّل الدستور ليبقى رئيس الجمهورية حتى إنتخاب رئيس آخر وهذا ما يشكل عملية تسريع للإنتخاب.