الجيش الإسرائيلي: إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية"، لافتاً الى أن "التدريب تضمن سيناريوهات تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وحرب متعددة الساحات".

وكان قد أجرى الجيش الإسرائيلي، هذا الأسبوع، مناورة عسكرية جديدة في إطار "استعداداته لمعركة محتملة في الجبهة الشمالية".

وحضر التمرين عناصر من النظام والاحتياط في مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث تمت ممارسة العديد من السيناريوهات التي تحاكي توسع الحرب في الساحة الشمالية وسيناريوهات الحرب المتعددة الساحات، حسب ما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي.

وكجزء من التمرين، نفذت الفرقة 36 نموذجا واسعا يتضمن سيناريوهات قتالية في الساحة الشمالية. وخلال التمرين، قام رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي بزيارة القيادة الشمالية.

من جهته، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، في وقت سابق من اليوم، مشاهد من حصيلة عملياته ضد مواقع وأهداف إسرائيلية في الحدود الجنوبية منذ ٧ تشرين الأول تحت عنوان " 2000 عملية... ولن يتم الإكتفاء بذلك".