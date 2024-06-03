متحدث باسم"حماس": ننظر الى مقترح بايدن بايجابية والعبرة في التنفيذ

اعلن متحدث باسم "حماس" لـ"سكاي نيوز عربية" ان الحركة تدرس مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، وسترد عليه". واذ اشار الى ان الحركة "تنظر اليه بايجابية"، الا ان العبرة بالتنفيذ".

ولفت الى "ان مقترحات بايدن ليست بعيدة من المقترحات التي وافقنا عليها سابقا"، مشددا على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".