اعلن متحدث باسم "حماس" لـ"سكاي نيوز عربية" ان الحركة تدرس مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، وسترد عليه". واذ اشار الى ان الحركة "تنظر اليه بايجابية"، الا ان العبرة بالتنفيذ".
ولفت الى "ان مقترحات بايدن ليست بعيدة من المقترحات التي وافقنا عليها سابقا"، مشددا على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم"حماس": ننظر الى مقترح بايدن بايجابية والعبرة في التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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