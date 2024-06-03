يسرائيل هيوم: المستوى الأمني الإسرائيلي عرض على أعضاء مجلس الحرب خطته بشأن الحكم المدني في غزة بعد الحرب

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "مجلس الحرب الإسرائيلي بحث الليلة قضية اليوم التالي في قطاع غزة"، لافتةً الى أن "المستوى الأمني الإسرائيلي عرض على أعضاء مجلس الحرب خطته بشأن الحكم المدني في غزة بعد الحرب".

وذكرت الصحيفة، أن "الخطة تتضمن تجارب ستجريها إسرائيل في المناطق التي قد تستطيع فيها دمج عناصر محلية للسيطرة عليها".

وكان قد أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر مساء الأحد، أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة الماضي على أنه إسرائيلي، كما أكد 40% أنهم يعتقدون أن الصفقة المطروحة ستؤدي إلى نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أن 42% من الإسرائيليين لا يعتقدون أن إسرائيل قادرة على تقويض سلطة حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، بيّن كذلك تراجعا كبيرا في شعبية كتلة "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس، رغم أنها تحافظ على الصدارة في انتخابات تجري اليوم؛ وأبرز ما أظهرته نتائج الاستطلاع هو ثبات النتائج الإيجابية التي يحققها "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغور ليبرمان، وكذلك انتقال الأصوات داخل المعسكرات نفسها الأمر الذي لا يؤثر على فرص تشكيل الحكومة.

وسُئل المستطلعة آراؤهم بشأن الصفقة التي استعرضها الرئيس الأميركي، لتبادل الأسرى بموجب اتفاق على هدنة في قطاع غزة؛ وعبر 40% عن دعمهم للصفقة المطروحة، فيما قال 27% إنهم يعارضونها؛ في حين قال 33% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.