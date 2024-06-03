الرئيس الإيراني بالوكالة: إيران وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها فكرة استخدام الخيار العسكري ضدها موجودة في ذهن أحد

رأى الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر، أن "اليوم وصلت إيران إلى مرحلة لم تعد فيها فكرة استخدام الخيار العسكري ضدها موجودة في ذهن أحد".

وكانت قد بدأت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران حيث ستستمر حتى 6 حزيران 2024.

وتستمر هذه العملية لفترة معينة ، ليتم بعدها تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة، في حين ستجرى الانتخابات الرئاسية الـ14 في البلاد يوم 28 حزيران الحالي.

وفي الوقت الحاضر يتولى محمد مخبر منصب القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية إثر رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد 19 أيار ورفاقه في حادث سقوط المروحية التي كانت تقلهم، بسبب سوء الاحوال الجوية، في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بعد العودة من منطقة خدا آفرين، حيث شارك رئيسي في مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك مع نظيره الاذربيجاني الهام علييف.