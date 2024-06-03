أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن "العثور على الشاب ب.ب.غ مواليد ٢٠٠٤ جثة هامدة مصابة بطلق ناري في منزله في رياق الفوقا، وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات".
وقد عمل عناصر الدفاع المدني على نقل الجثة إلى مستشفى إلياس الهراوي الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": العثور على جثة هامدة مصابة بطلق ناري في رياق الفوقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.