"النشرة": العثور على جثة هامدة مصابة بطلق ناري في رياق الفوقا

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن "العثور على الشاب ب.ب.غ مواليد ٢٠٠٤ جثة هامدة مصابة بطلق ناري في منزله في رياق الفوقا، وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات".

وقد عمل عناصر الدفاع المدني على نقل الجثة إلى مستشفى إلياس الهراوي الحكومي.