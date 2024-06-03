السفير المصري: عندما يتحدث بري عن قائمة من الأسماء هذا يعني أنه يفتح الباب أمام التوافق على أكثر من مرشّح

اشار السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الى ان زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أتت بالتنسيق والتفاعل مع ما تقوم به اللجنة الخماسية من نشاط، موضحا بان إنطباع لودريان إيجابي وهو إرتاح نسبياً لما سمعه من القوى السياسية، إذ يعتبر أنه يمكن البناء على هذه المواقف لإحداث تقدمٍ بالملف الرئاسي.

واوضح موسى في حديث تلفزيوني، بان المشاورات أمر طبيعي للوصول الى نتيجة، ووجهة نظر "القوات" أن ترأّس رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه المشاورات هو سابقة، والعمل السياسي مستمرّ وعلينا كلجنة خماسية تجاوز العقبات ونحن نتفاعل مع ما يأتينا من القوى السياسية.

وذكر بان ما نقله لودريان الى الجنة الخماسية بشأن إجتماعه مع النائب محمد رعد هو الإلتزام بفصل الملف الرئاسي عن الحرب الدائرة في المنطقة، وعندما يتحدّث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قائمة من الأسماء هذا يعني أنه يفتح الباب أمام التوافق على أكثر من مرشّح أو مرشّح واحد. واردف بان وليد جنبلاط سياسي بارع وحركته يمكن أن تؤدي الى مكان جيّد.

ولفت الى انه إذا أردت أن تدافع عن حقوقك يجب أن تكون بحالة من الإستقرار، ووجود رئيس في لبنان سيساهم في تعزيز موقفه لتحقيق مصالحه، وعلينا أن نتجاوز ما يحصل في غزة فيما يخصّ الملف الرئاسي.