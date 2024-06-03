شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية تهدي جارتها الجنوبية 600 طن نفايات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون تحمل النفايات إلى كوريا الجنوبية، أمس، رغم تحذير سول من أن الجنوب سيتخذ إجراءات مؤلمة «لا تحتمل» ضد كوريا الشمالية، إذا استمرت في القيام بأعمال استفزازية «غير عقلانية».

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في

كوريا الجنوبية قولها، إنها رصدت نحو 600 بالون عبرت خط ترسيم الحدود العسكري الفاصل بين الكوريتين، وسقطت في العاصمة سول وإقليم «جيونججي» المحيط بها.

وكانت البالونات الساقطة تحمل قطعا مختلفة من القمامة، مثل أعقاب السجائر والورق والأكياس البلاستيكية، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.