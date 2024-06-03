كوريا الشمالية تهدي جارتها الجنوبية 600 طن نفايات

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ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في
كوريا الجنوبية قولها، إنها رصدت نحو 600 بالون عبرت خط ترسيم الحدود العسكري الفاصل بين الكوريتين، وسقطت في العاصمة سول وإقليم «جيونججي» المحيط بها.
وكانت البالونات الساقطة تحمل قطعا مختلفة من القمامة، مثل أعقاب السجائر والورق والأكياس البلاستيكية، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.
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