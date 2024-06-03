وزير دفاع الصين لتايوان: سنسحق من يطالب بالانفصال

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وتعهد دونج، بينما كان يتحدث في «مؤتمر شانجريلا للحوار الأمني» بسنغافورة، بأن يتصرف جيش التحرير الشعبي الصيني «بحزم وقوة»، لمنع «استقلال تايوان»، حسبما نقله تلفزيون الصين المركزي «سي. سي. تي. في».
كما هاجم وزير الدفاع الصيني بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي تبيع الأسلحة إلى تايوان.
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