شكرا لقرائتكم خبر وزير دفاع الصين لتايوان: سنسحق من يطالب بالانفصال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الدفاع الصيني، دونج جون، في تحذير صارم لتايوان وحلفائها، أمس، إن أي شخص يحاول فصل الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي، عن الصين، سوف «يتم سحقه وسيتسبب في انهياره».

وتعهد دونج، بينما كان يتحدث في «مؤتمر شانجريلا للحوار الأمني» بسنغافورة، بأن يتصرف جيش التحرير الشعبي الصيني «بحزم وقوة»، لمنع «استقلال تايوان»، حسبما نقله تلفزيون الصين المركزي «سي. سي. تي. في».

كما هاجم وزير الدفاع الصيني بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي تبيع الأسلحة إلى تايوان.