ترمب يتراجع وينضم إلى تيك توك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب، إلى تيك توك قبل الانتخابات في نوفمبر المقبل، بعد أن كان يحاول حظره عندما كان رئيسا للولايات المتحدة. وقال موقع «بوليتيكو»، أول من نشر ذلك، إن ترمب نشر مقطع فيديو على حسابه على تيك توك مساء السبت الماضي، ظهر فيه يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرزي.

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