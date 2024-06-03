قتيلان في غارة على بلدة حولا اللبنانية

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وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «شهيدين مدنيين سقطا في الغارة على حولا والتي استهدفت منزلهما الكائن في منطقة الحمامير ببلدة حولا، مشيرة إلى أن القتيلين راعيان ويبيعان الحليب للقرى المجاورة، وأضافت أن بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف من الأعيرة الثقيلة.
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
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