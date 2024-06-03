الحوثي يستفز العالم بإعدام 44 يمنيا مختطفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأحكام الجائرة، الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لميليشيات الحوثي، بإعدام 44 مختطفا مدنيا بتهمة التخابر.

وقالت منظمة شهود لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين «ندين ونستنكر كل الجرائم المرتكبة بحق المختطفين» وأكدت في بيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء هي محكمة منعدمة الولاية القضائية، ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.

وأشارت إلى أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم، ثم أقدموا على إخفائهم قسريا لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة.

ولفتت إلى أن استخدام الحوثيين لهذه المحاكم غير القانونية يعكس استغلالهم السافر للمحاكم والقضاء لترهيب خصومهم وإرهاب المواطنين اليمنيين بشكل عام.

وأكدت أن هذه الأحكام تفتقر إلى أي أسس قانونية أو عدلية، وتستند إلى إجراءات محاكمات صورية تفتقد إلى النزاهة والشفافية، ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات الخطيرة، والتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه القرارات «الأحكام» الجائرة، وضمان حماية حقوق المواطنين اليمنيين.

وفي سياق جرائم الحوثي أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، حكما بإعدام مدير ومالك (برودجي سيستمز)، عدنان على حسين الحرازي، ومصادرة ممتلكاته.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، في منشور على صفحته على الفيس بوك، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكمها بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي.

ونص منطوق الحكم الذي نشره المحامي صبرة بإنزال أقصى العقوبات المقررة شرعا وقانونا على المتهم (الإعدام)، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية، ومصادرة أموال المتهم.

وقد اقتحم الحوثيون في 11 يناير 2023م مقر الشركة واعتقلوا مديرها العام ومالكها عدنان الحرازي وعددا من موظفي الشركة، كما اقتحموا في اليوم نفسه مقر شركة (ميديكس كونكت) للخدمات الطبية بحجة أن الحرازي مساهم فيها، وصادروا أجهزتها وأدواتها وأغلقوها.

وفي وقت لاحق أفرجت جماعة الحوثي عن موظفي الشركة وأبقت على مديرها العام مخفيا في زنازينها، وأقامت على فترات متفاوتة جلسات محاكمة وهمية له حتى أصدرت حكمها بحقه.

يشار إلى أن الشركة تعمل في مجال البرمجة، كما تعمل كطرف ثالث في الرقابة على المشاريع الأممية وإيصال المساعدات من المنظمات الدولية إلى النازحين في مناطق متفرقة من اليمن.

وأقدمت جماعة الحوثي على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي، يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت جماعة الحوثي المسلحة على إعدام 9 مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م، ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلك المحاكمة بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.

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